Număr uriaș de fulgere în timpul unei furtuni puternice în Grecia. Vremea rea provoacă probleme și în Bulgaria

16:50

Ieri, după ce am condus-o pe nevastă-mea la aeroport, de unde ea a zburat la Berlin, unde va sta două luni, am mers direct la secția de pașapoarte, sperând să-i pot convinge pe cei de acolo ca să-mi facă un nou pașaport. Pe treptele clădirii cu două etaje, un portar mustăcios căsca. Nici țipenie în fața ușilor, unde, altădată, era lume de peste lume. Portarul m-a condus înăuntru, unde, de asemenea, era pustiu și eu am putut să aleg ghereta la care să merg, fiindcă toate erau libere. Am ales ghe...