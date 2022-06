Chișinău: Selfie soldat cu moartea unui adolescent de 15 ani

10:30

În dimineața de 10 iunie, procurorii au inițiat percheziții în dosarul „Kuliok”. Informația a fost confirmată pentru NM de către procurorul general interimar, Dumitru Robu. Potrivit ZdG, este vizat fostul responsabil de domeniul IT din cadrul Partidului Democrat din Moldova (PDM). Ar fi vorba despre fostul susținător al formațiunii, bloggerul Ion Harghel. „Confirm faptul efectuării perchezițiilor […] The post Dumitru Robu: Procurorii anticorupție desfășoară percheziții matinale în dosarul „Kuliok” appeared first on NewsMaker.