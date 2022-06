Putin a semnat o lege prin care Rusia iese dintr-un acord cu țările CSI, inclusiv Republica Moldova privind plata pensiilor

09:00

Agenții economici din municipiul Orhei vor trebui să achite de aproape 2 ori mai mult pentru strângerea și colectarea deșeurilor solide, făcută de Î.M Servicii Comunal-Locative Orhei. La începtul lunii mai Consiliul Municipal Orhei, a aprobat o decizie prin care aceast tarif a crescut de la 117,6 lei/m3 la 217,6 lei/m3. Decizia spune că a ...The post Autoritățile din Orhei au majorat de aproape 2 ori tariful pentru strângerea și transportarea deșeurilor solide, achitat de agenții economici first appeared on Radio Orhei.