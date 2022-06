Ursula von der Leyen: Comisia Europeană va finaliza săptămâna viitoare avizul său privind ambițiile Kievului

12:30

Ani de zile, în baza tehnico-materială a Institutului Oncologic nu s-a investit aproape nimic. Instituția nu are un tomograf propriu, nici RMN, mamografe performante. Deține un singur aparat modern pentru radioterapie, instalat anul curent. Nu are mașini suficiente de anestezie și nici de dializă pentru pacienții oncologici. Nu are foarte multe din cele necesare, încât nu e de mirare că pacienții au ajuns să aștepte cu lunile investigațiile, operațiile și tratamentele, iar anume așa un mediu este propice încălcărilor, menționează ministra sănătății, Ala Nemerenco, într-o postare pe o rețea de socializare, precizând că Ministerul a pregătit un plan de modernizare a Institutului Oncologic, transmite IPN.