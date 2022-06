În Moldova vine renumitul colecționar și galerist Marat Gelman. Va susține trei lecții publice

09:00

Comisia Europeană va recomanda acordarea Ucrainei statutului de candidat la aderarea la UE, săptămâna viitoare, scrie Bloomberg cu referire la propriile surse. În același timp, potrivit portalului, deocamdată, mai multe țări se opun inițiativei. Decizia Comisiei Europene are caracter de recomandare. După avizul acesteia, Ucraina va putea obține statutul de stat-candidat la aderarea la UE, […]