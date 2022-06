Moldova își păstrează poziția de lider în ce privește nivelul inflației printre statele europene și țările CSI

12:40

Joi, în Parlamentul Republicii Moldova, va fi înregistrată o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Dumitru Budianschi. Anunțul a fost făcut de către deputatul PSRM, Petru Burduja, în timpul protestului de la sediul ministerului Finanțelor. „În spatele dvs stă un ministru, care are probleme cu matematica. Ei când au venit la putere, au spus că benzina [...] The post Petru Burduja: Joi, vom înregistra în Parlament moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor appeared first on politics.md.