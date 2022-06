Anul acesta vor începe lucrările de renovare a căii ferate Chișinău-Ungheni

18:00

Curtea Supremă din așa-numita „Republică Populară Donețk” i-a condamnat la moarte pe doi cetățeni ai Marii Britanii și unul al Marocului. Aceștia au fost judecați pentru că au luptat de partea armatei ucrainene, informează RIA Novosti pe 9 iunie. Este vorba despre britanicii Aiden Aslin (28), Shaun Pinner (48) și marocanul Saaudun Brahim. Potrivit legislației […] The post Doi britanici și un marocan au fost condamnați la moarte în „DNR” appeared first on NewsMaker.