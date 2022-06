Ucraina raportează încă 24 de copii morţi la Mariupol

13:20

Armata Ucrainei a distrus baza grupului de mercenari Wagner din Luhansk, a anunțat vineri guvernatorul regiunii Serhiy Haidai. Un singur soldat rus ar fi supraviețuit, scrie Hot News. Potrivit acestuia, forțele armate ale Ucrainei au distrus baza locală a grupului de mercenari Wagner din Kadiivka, oraș din regiunea Luhansk ocupat de ruși. #Wagner base in occupied #Luhansk region was destroyed, only one racist survived. The enemy base is located at the local stadium in #Kadiivka, which the russia...