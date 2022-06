O femeie și-ar fi înjunghiat mortal concubinul. Crima s-a produs noaptea trecută în capitală

17:20

Consilierii municipali nu au adoptat, în ședința din 9 iunie, inițiativa privind scumpirea biletelor pentru călătoriile cu autobuzul și troleibuzul, în Chișinău, până la 6 lei. Asta cu toate că la întrunire a participat și primarul Ion Ceban, care a adus argumente în favoarea inițiativei, a spus că și-o asumă din punct de vedere politic […]