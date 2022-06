The Guardian: „Misiune indeplinita”. Ce impact are anuntul Rusiei ca a finalizat „podul terestru” cu Crimeea in razboiul din Ucraina

The Guardian: „Misiune indeplinita”. Ce impact are anuntul Rusiei ca a finalizat „podul terestru” cu Crimeea in razboiul din Ucraina

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md