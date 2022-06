Germania îşi invită populaţia la „austeritate energetică” pentru a reduce dependența față de importurile rusești

09:10

Orice Guvern are obligația de a-și consolida capacitățile de apărare, pentru a asigura pacea și securitatea cetățenilor. O spune vicepremierul Nicu Popescu, potrivit căruia neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă o izolare totală la nivel internațional, ci cooperare cu partenerii externi și o modernizare a Armatei Naționale, notează IPN. Șeful diplomației...