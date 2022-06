În acest weekend, la Chișinău, vor avea loc mai multe evenimente în aer liber

15:20

Liderii de grupuri politice din Parlamentul European le cer joi, într-o declaraţie comună, şefilor de stat şi de guvern din ţările UE să le acorde statut de ţară candidată Ucrainei şi Republicii Moldova şi să facă demersuri pentru a adopta o decizie similară în cazul Georgiei, informează AGERPRES pe 9 iunie. „Noi, liderii grupurilor politice […] The post Declarație comună în Parlamentul European, pentru ca Moldova și Ucraina să devină țări-candidate la aderarea la UE appeared first on NewsMaker.