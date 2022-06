Alte două țări au acceptat să primească moldovenii cu pașapoarte expirate

15:00

La punctul de trecere al frontierei Palanca a fost depistată o ambulanță, în care se aflau cinci cetățeni străini, fără semne de boală, dar și inventar militar. Persoanele se deplasau în Ucraina, informează Poliția de Frontieră. În seara zilei de 8 iunie, în PTF Palanca, la linia de control s-a prezentat un cetățean al Elveției, la […]