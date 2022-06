Fostul membru PDM Ion Harghel rupe tăcerea despre perchezițiile procurorilor

13:00

Fii la înălțime cu FinComBank! Alege Depozitul STABIL FIX și bucură-te de rată fixă până la 13% în MDL pentru o perioadă de 13 luni. Deschide depozitul în sucursalele Băncii sau alege să-l deschizi online, prin Internet Banking fincompay.com și aplicația FinComPay, și beneficiază de o rată mai mare! Depozitul Stabil Fix poate fi deschis […] The post Depozitul STABIL FIX de la FinComBank, campion printre rate fixe appeared first on NewsMaker.