MINISTRUL AGRICULTURII: AUTORITĂȚILE POT ASIGURA SECURITATEA ALIMENTARĂ A ȚĂRII

Infotag, 10 iunie 2022 15:00

MINISTRUL AGRICULTURII: AUTORITĂȚILE POT ASIGURA SECURITATEA ALIMENTARĂ A ȚĂRII

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