NM Espresso: despre situația motorinei, votul electronic în Moldova și despre venirea unui prinț în regiunea transnistreană

18:50

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut pe 8 iunie o discuție telefonică cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României. Șefa statului a reiterat invitația, adresată Majestății Sale Margareta, de a vizita în timpul apropiat Republica Moldova. Potrivit administrației prezidențiale, interlocutoarele au vorbit despre oportunitățile de cooperare dintre Moldova și Familia Regală a României în […] The post Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, invitată din nou la Chișinău, de către președinta Maia Sandu appeared first on NewsMaker.