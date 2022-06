Cum a fost la expoziția ”Casa mea Ucraina” vernisată la parterul Legislativului – VIDEO

14:10

ASP explică cum poți să obții permis de conducere naţional dacă ai unul eliberat în stânga Nistrului și în municipiul Bender. Astfel,… The post ”Fără susținerea examenului” – Cum obții permis de conducere naţional dacă ai unul eliberat în stânga Nistrului și în municipiul Bender appeared first on Politik.