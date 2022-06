Încă o moțiune simplă în Parlamentul de la Chișinău

17:40

Astăzi, la Chișinău, a fost lansat proiectul transfrontalier „Răspunsul comun eficient in situații de urgență transfrontaliere” finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. Proiectul își propune înființarea a două dispecerate dotate cu săli de pregătire și birouri de lucru pentru circa 50 de angajați, la Iași și Bălți, care să asigure comunicarea și ulterior intervențiile în situații de urgență transfrontaliere precum incendiile de proporții sau criza refugiaților, transmite Radio Chișinău. Cele două dispecerate nou create vor funcționa sub egida Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din România și Republica Moldova, la Iași și Bălți. Ministrul de Interne de la Chișinău, Ana Revenco, și-a exprimat speranța că prin intermediul acestui proiect va crește capabilitatea de răspuns a autorităților de pe ambele maluri ale Prutului nu doar în situații de urgență dar și la etapa de prevenire. „Mă bucur să văd că prin acest proiect se consolidează relația vitală între Moldova și România și în special acum și mai bine dimensionat între două orașe Iași și Bălți, care de astăzi prin acest proiect se vor interconecta, pentru binele, siguranța și securitatea cetățenilor țărilor noastre. Vom acționa împreună prin două dispecerate pentru situații de urgență. Ceea ce ar însemna că dispeceratele vor fi dotate cu tehnologii moderne, cu infrastructură informațională și de comunicații, pentru a consolida gestionarea și managementul informațional între structurile specializate care vor acționa în situații de urgență transfrontalieră”, a afirmat Ana Revenco. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 și presupune investiții de 2,5 milioane de euro. Reprezentantul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Gintas Branauskas a subliniat că în condițiile războiului din Ucraina și situației regionale în care s-a pomenit R. Moldova cooperarea transfrontalieră este mai mult ca niciodată necesară. „Acest eveniment este cu atât mai relevant astăzi când Rep. Moldova se confruntă cu o situație regională complicată. Uniunea Europeană alături de statele membre, incluzând România, au dispus acordarea unui suport substanțial în sprijinul Rep. Moldova pentru a face față consecințelor războiului și agresiunii neprovocate a Federației Ruse asupra Ucrainei. Prin Mecanismul de Protecție Civilă statele membre ale Uniunii Europene au oferit cantități mari de ajutoare umanitare refugiaților acestui război. Este remarcabilă solidaritatea și unitatea cetățenilor Rep. Moldova care imediat au răspuns oferind suport necondiționat celor care au nevoie”, a spus Gintas Branauskas. Însărcinatul cu Afaceri din cadrul Ambasadei României, Marius Ciprian Toth, a vorbit despre cooperarea celor două inspectorate de pe ambele maluri ale Prutului, amintind despre proiectele de succes SMURD1, SMURD2. „Este un proiect de o importanță deosebită. Este rodul unei colaborări cu tradiție între cele două inspectorate pentru situații de urgență. Am apreciat și asistat la succesul proiectelor precedente SMURD1, SMURD2. Toate aceste colaborări și parteneriate și-au dovedit eficiența, astfel încât am certitudinea că și acest proiect va fi unul de succes”, a menționat Marius Ciprian Toth. Acesta este al patrulea proiect de anvergură al Uniunii Europene pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Rep. Moldova. Articolul Iași și Bălți, interconectate printr-un nou proiect apare prima dată în InfoPrut.