Un colonel rus se plânge că prizonierii ucraineni au un comportament „sfidător”: „Nu răspund la durere, la nimic”

Sute de cadavre găsite sub dărâmături în Mariupol; Consilier: „Rușii demolează blocurile peste ele, o caravană a morţii” Sute de cadavre au fost găsite sub dărâmăturile clădirilor distruse din Mariupol, a declarat Petro Andriuşcenko, consilierul primarului din oraș. Petro Andriuşcenko vorbește într-un mesaj pe Telegram despre o ”caravană nesfârşită a morţii” în oraşul port ocupat de ruși, transmite Digi24. Între 50 şi 100 de cadavre sunt descoperite în fiecare bloc, scoase de sub dărâmături şi d...