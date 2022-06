VIDEO Putin s-a comparat cu țarul Petru I: Pe umerii noștri a căzut sarcina să întoarcem și să întărim teritoriile

18:30

Tiraspolul a prelungit cu încă 15 zile codul galben de pericol terorist în regiunea transnistreană. Alerta urmează să expire pe 23 iunie 2022. Decizia a fost semnată de liderul de facto al Transnistriei Vadim Krasnoselski. Amintim că, pe 26 aprilie, în raioanele din stânga Nistrului, controlate de administrația de la Tiraspol, a fost instituită alerta „cod […]