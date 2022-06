Doi britanici și un marocan au fost condamnați la moarte în „DNR”

18:00

Guvernul a aprobat, pe 8 iunie, noi modificări la Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții. Potrivit miniștrilor, modificările vin să elimine concurența neloială în procesul de expertizare și vor permite mai multor categorii de utilizatori și proprietari să solicite expertiza tehnică calificată în construcții. Principalele prevederi ale proiectului reglementează următoarele aspecte: – gestionarea procesului de […] The post Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții appeared first on NewsMaker.