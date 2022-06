Training în scriere de proiecte, finanțare și mentorat! Programul UPSHIFT a dat start înscrierilor pentru al doilea bootcamp din 2022

13:30

Teza reprezintă o finalitate logică a studiilor de doi ani de masterat la Universitatea Corvinus de la Budapesta, Facultatea de Comunicare și Științe Media. Primul gând despre teză l-am avut cu un an înainte de depunere, fiindcă încă din februarie am fost anunțați că „vânătoarea" coordonatorilor buni a început. Totodată, timp de un an, am rămas doar cu „un gând", iar scrierea propriu-zisă a început în martie, când am aflat că termenul-limită de depunere e 2 mai, nu mijlocul lui iunie, cum credeam. Așa s-a dat start stresului din cauza procrastinării, a insomniilor și a unui nor imens de frici, care m-a transformat pentru mai mult de două luni într-un ghem de nervi. În același timp, am avut o relație atât frumoasă cu lucrarea mea, care a crescut ca pe drojdii bine îngrijite, încât nu pot să o păstrez doar pentru mine.