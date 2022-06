Oficial german: Bărbatul care a ajuns cu maşina în mulțime a acţionat intenționat. A rănit 14 copii și a ucis o femeie

14:50

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Consiliul de Promovare a Exporturilor de Mătase din India invită agenţii economici să participe la Misiunea Cumpărătorului organizată în cadrul celei de-a 11-a ediție a Expoziției Internaționale de mătase și articole din mătase. Evenimentul va avea loc în or. New Delhi, India, în perioada […] Articolul CCI a RM invită agenţii economici să participe la Misiunea Cumpărătorului organizată la New Delhi, India apare prima dată în Realitatea.md.