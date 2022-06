Fără plajă, discotecă și alcool pe timp de seară. Cum vor activa, în această vară, localurile din Odesa 

15:50

Începând cu data de 19 iunie, compania TAROM va suplimenta numărul curselor între Chișinău și București. Informația a fost confirmată, pe 8 iunie, de către vicepremierul Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Astfel, numărul de zboruri va crește de la 10 la 14 pe săptămână. Acestea vor fi operate în zilele de: miercuri, […]