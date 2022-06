O tânără din Soroca ar fi furat un portmoneu cu peste 12 mii de lei și a mers să-și cumpere bijuterii

08:50

Se numește Cătălina Munteanu, este din raionul Hâncești, se consideră o introvertă motivată și mai este una din cei patru elevi din RM care are deja trei note de 10 la examenele de bacalaureat. ,,Mă numesc Munteanu Cătălina, am 18 ani, sunt din raionul Hânceşti. M-aş descrie ca o fată introvertă, tăcută, dar […] Post-ul Are trei note de 10 la BAC, se consideră introvertă și a fost deja admisă la o universitate din Olanda. Nu este din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.