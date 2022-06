Individul cercetat pentru propagarea războiului este Nikolae Kostîrkin, redactorul unui portal de știri din Găgăuzia

11:30

Exact cu 3 ani în urmă, pe 8 iunie, împreună cu colegii deputați din PSRM, am realizat un pas istoric pentru Republica Moldova – am pus capăt regimului oligarhic, care a subjugat țara, a furat sistemul bancar și Aeroportul Internațional Chișinău. Despre aceasta deputatul socialist, membrul Comitetului Executiv al PSRM, Adela Răileanu, a scris pe [...]