MAE ucrainean: „Soldații noștri dorm în tranșee pentru ca noi să putem dormi acasă. Ei fac din Europa un loc sigur”

06:50

La proba interviului, Veronica Dragalin, câștigătoarea concursului pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a vorbit despre justiție, integritate, obiective de viitor și experiență profesională. Veronica Dragalin a accentuat faptul că Procuratura Anticorupție are nevoie de o schimbare radicală. Totodată, aceasta a menționat că nu are „relații” în sistemul judiciar din R. Moldova și […] Articolul Veronica Dragalin: PA are nevoie de o schimbare radicală apare prima dată în SafeNews.