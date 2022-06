Lumina, mai scumpă din 1 iunie

10:20

O expoziție de costume populare românești este prezentată în sediul Parlamentului din Chișinău. Sunt 16 costume populare pentru femei și bărbați, elaborate după modelele tradiționale din spațiul românesc. Acestea erau purtate atât în zilele cotidiene, cât și cele de sărbătoare. Costumele au fost confecționate din pânză de cânepă, de in... The post O expoziție de costume populare românești este prezentată la Parlament appeared first on Portal de știri.