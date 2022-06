ANRE a aprobat majorarea tarifului la energia electrica. Astfel, in nordul tarii lumina se va scumpi cu aproape 50 de bani per kWh, in timp ce in sud si centru, cu 35 de bani - VIDEO

