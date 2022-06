Crime de război în Ucraina: Încă 8 dosare în care figurează soldați ruși au fost trimise în judecată

17:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se va întruni pe 8 iunie în ședință. În cadrul acesteia, vor fi examinate și supuse spre aprobare deciziile cu privire la tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution" și privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. […]