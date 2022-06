Tiraspolul a prelungit cu 15 zile codul galben de pericol terorist în Transnistria

14:30

Militarii ucraineni se confruntă cu dificultăți în utilizarea echipamentelor furnizate Ucrainei din țările occidentale. Unii dintre ei nu dețin cunoștințele necesare de limbă engleză pentru exploatarea tehnicii, iar pentru traducerea instrucțiunilor, aceștia sunt nevoiți să utilizeze Google Translate sau înregistrări video, se arată într-un material publicat de The New York Times.