TAROM va suplimenta numărul zborurilor între Chișinău și București

14:50

Republica Moldova nu are nevoie de ajutor militar întrucât are neutralitatea fixată în Constituție, în schimb are nevoie de o securizare a frontierelor, iar aici trebuie să se implice România. Declarații în acest sens au fost făcute de Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților a Parlamentului României, aflat în vizită la Chișinău. „Cred că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. Din câte cunosc, Constituția R. Moldova oferă o neutralitate. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor, lucru benefic pentru întreaga Europa. Aici este o zonă în care România trebuie să se implice și mai mult alături de R. Moldova. Cu adevărat, România este un scut pentru R. Moldova și așa trebuie să fie”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul unei conferințe de presa. La rândul său, Igor Grosu, președintele de la Chișinău a subliniat că autoritățile vor face tot ce este necesar pentru a consolida sistemul de apărare al R. Moldova. „Este adevărat neutralitatea este consfințită în Constituție, dar asta nu înseamnă că ea este o chestie de decor. Ea trebuie apărată, inclusiv prin securizarea frontierelor. (...) Noi vom face tot ce se impune, în special după dată de 24 februarie, pentru a consolida sistemul nostru de apărare, dar și structurile de inteligență”, a precizat Igor Grosu. Președintele Parlamentului de la Chișinău a mai remarcat că, în cadrul întrevederii, s-a discutat și despre „necesitatea implementării conceptului de control comun la frontiera dintre cele două state, inclusiv prin crearea unui Grup de lucru bilateral privind realizarea normelor de fluidizare a traficului transfrontalier”. De asemenea, cei doi oficiali au dat asigurări că atât la Chișinău, cât și la București se caută soluții pentru a fluidiza traficul la frontieră, în special al transportului de marfă după ce porturile din Ucraina și-au sistat activitatea. Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău a mai declarat, în cadrul aceleiași conferințe de presă, că „Republica Moldova mizează pe România și pe vocea sa în interiorul UE, pentru sprijin politic, economic și umanitar adecvat noului context regional”. În acest context, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților de la București, a specificat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar „România are obligația de a ajuta Republica Moldova în tot acest parcurs”. Totodată, părțile au decis că în timpul apropiat, la Chișinău, va avea loc o ședință comună a Parlamentului Republicii Moldova și a Parlamentului României. Articolul Președintele Camerei Deputaților de la București mizează pe „neutralitatea” R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.