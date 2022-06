Sancțiuni mai dure pentru incendierea intenționată a terenurilor agricole, pășunilor și a masivelor forestiere

14:20

Amatorii transportului alternativ sunt invitați la Festivalul bicicletei – BikeFest. Evenimentul se desfășoară timp de două zile, 3 și 4 iunie, în capitală. Festivalul are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Bicicletei. „Deoarece pe 3 iunie este Ziua Internațională a Bicicletei, am decis să arătăm că orașul poate fi altfel, mai liniștit, mai ecologic, mai […]