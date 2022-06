100 de mii de moldoveni sunt în așteptarea cetățeniei române. Câți au obținut deja actul

09:00

Sute de persoane au participat duminică după-amiază la marşul Iaşi Pride din România, în timp ce zeci de persoane participau la o contramanifestaţie, scandând ”Iaşul nu-i Sodoma”. Din grupul contestatarilor evenimentului, la un moment dat au fost aruncate fumigene şi ouă înspre participanţii la marş. Asociaţia Rise OUT organizează a doua ediţie a marşului Iaşi […] The post VIDEO Tensiuni la un marș LGBTQ care a avut loc în România. S-a aruncat cu fumigene și ouă înspre participanți appeared first on NewsMaker.