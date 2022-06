Horoscop: Familia este în prim plan pentru Balanțe, iar Nativii Săgetător vor lua decizii importante la serviciu

15:40

Vineri, 3 iunie, a avut loc evenimentul „Digital Conference & Gala IT a Moldovei”, organizat de PRIAevents și ATIC în parteneriat cu FinComBank. Conferința a pus în discuția multe teme interesante, adresate celor din domeniul IT and Comunication (IT&C), cum ar fi Directiva de plată PSD2 în Moldova, Onboarding, Talent-as-a-service și multe alte, dar printre speakerii conferinței au fost Viceprim-ministru pentru digitalizare, BNM, ATIC, IFC, Salt Edge, Endava, ANIS Romania, UTM Moldova, Moldcell, Starnet, Pentalog ș.a. Dna Elena Stovbun, Directorul Departamentului Dezvoltării Businessului FinComBank, a relatat mai multe despre transformarea digitală, bankingul online, digitalizarea produselor și serviciilor bancare, soluții inovative, prioritățile de business, rezultatele Băncii înregistrate în anul 2021 și ultimele produse adresate mediului de afaceri.