Analiză Politico: Războiul lui Putin obligă R. Moldova să scape de capcana de gaz a Rusiei

Vineri, 3 iunie, a avut loc evenimentul „Digital Conference & Gala IT a Moldovei”, organizat de PRIAevents și ATIC în parteneriat cu FinComBank. Conferința a pus în discuția multe teme interesante, adresate celor din domeniul IT and Comunication (IT&C), cum ar fi Directiva de plată PSD2 în Moldova, Onboarding, Talent-as-a-service și multe alte.