Consiliul Concurenței reiterează apelul privind prezentarea informațiilor în legătură cu situația de pe piața produselor petroliere

21:20

La data de 7 iunie, CEDO a pronunțat decizia în cauza Boboc and Others v. the Republic of Moldova. CEDO a constatat încălcarea articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – dreptul la viață. Curtea a concluzionat că utilizarea forței împotriva lui Boboc a fost complet neprovocată și nu a fost impusă de […] Articolul CEDO a condamnat Republica Moldova în dosarul tânărului ucis la 7 aprilie 2009-Valeriu Boboc apare prima dată în JMD.