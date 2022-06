Mercenarul rus care aparţinea grupului „Wagner” şi era cunoscut drept „Călăul” a fost omorât în apropiere de Harkov de către un lunetist

11:20

În plină conferință la Consiliul de Securitate al ONU, președintele Consiliului European Charles Michel i-a arătat ușa ambasadorului rus, invitându-l afară dacă nu dorește să audă adevărul. Înaltul oficial european a condamnat violența sexuală folosită ca armă de război de soldații ruși și a pledat pentru judecarea crimelor, scrie Hot News. You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN@UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6...