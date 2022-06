Ciorești a găsit o soluție pentru problema canalizării. Poate fi „furată” de orice sat din Moldova

13:31

Festivalul vinurilor și al deliciilor gastronomice din regiunile cu Indicație Geografică Protejată ale Moldovei „DeVin&DeGust” revine cu o […] The post Festivalul „DeVin & DeGust” revine cu o nouă ediție care celebrează Vinul Moldovei și deliciile gastronomice din regiunile cu Indicație Geografică Protejată appeared first on Moldova.org.