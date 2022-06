(video) Polestar 3 îşi arată formele fără camuflaj. Primul teaser oficial şi noi detalii

13:20

Lansat de Volvo și Geely în 2016, marca Lynk & Co se ţine deja bine pe picioare. Numărul total de mașini vândute a depășit 700 de mii. Doar în China, în 2021, au fost împărţite clienţilor în jurul a 222.000 de maşini (+26%). De asemenea, a intrat şi pe piaţa europeană unde a livrat 7.916