VIDEO//Lucruri curioase despre anatomia bărbaților

Colesterolul este o componentă esențială a membranelor celulare animale. Deși, colesterolul este esențial pentru viață, atunci când este prezent în niveluri ridicate în sânge, crește riscul de boli cardiovasculare. Colesterolul, împreună cu alte substanțe, cum ar fi grăsimea și calciul, se acumulează în plăci pe pereții arterelor. În timp, acest lucru îngustează vasele de sânge și poate duce la complicații, inclusiv accident vascular cerebral și atac de cord. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că nivelurile crescute de colesterol sunt responsabile pentru 2,6 milioane de decese în fiecare an. Având în vedere o astfel de prevalență, nu este surprinzător faptul că informațiile greșite despre colesterol sunt răspândite. Așadar, pentru a ne ajuta să separăm realitatea de ficțiune, Medical News Today dezminte 9 mituri despre colesterol. 1. Tot colesterolul este rău După cum s-a menționat, colesterolul este o componentă vitală a membranelor celulare. Pe lângă rolul său structural în membrane, este, de asemenea, vital pentru producerea de hormoni steroizi, vitamina D și acid biliar. Deci, deși nivelurile ridicate sunt un factor de risc pentru boală, fără colesterol, nu am putea supraviețui. După cum a explicat Dr. Robert Greenfield cardiolog, lipidolog și internist certificat la Institutul Memorial Care Heart & Vascular din Orange Coast Medical Center din Fountain Valley, California pentru MNT: „Colesterolul nu este rău. Este un spectator nevinovat, care astăzi este manipulat greșit de stilul nostru de viață modern”. Dincolo de funcțiile colesterolului în organism, modul în care este transportat este la fel de important. Colesterolul este mutat în organism prin lipoproteine - substanțe care constau din grăsimi și proteine. Acest transport are loc în două moduri principale. Lipoproteinele cu densitate joasă (LDL) transportă colesterolul de la ficat la celule, unde este utilizat în mai multe procese. Oamenii numesc uneori colesterol LDL „rău”, deoarece nivelurile ridicate de colesterol LDL în sânge cresc riscul de boli cardiovasculare. Lipoproteinele de înaltă densitate (HDL) sunt adesea denumite colesterol „bun”, deoarece transportă colesterolul înapoi la ficat. Odată ajuns acolo, colesterolul este eliminat din organism, reducând astfel riscul cardiovascular. 2. Am o greutate sănătoasă, așa că nu pot avea colesterolul mare „Oh, da poți!” conform Dr. Greenfield. „Echilibrul colesterolului este într-adevăr o funcție a ceea ce mâncăm, dar și a geneticii noastre. De exemplu, o persoană se poate naște cu o tendință genetică de a nu procesa eficient colesterolul”. „Deoarece este genetic”, a explicat specialistul, „s-a numit hipercolesterolemie familială și ar putea fi la fel de comună la 1 din 200 de persoane. Greutatea depinde mai mult de metabolismul moștenit și de echilibrul dintre caloriile consumate și caloriile cheltuite”. Dr. Edo Paz, cardiolog și vicepreședinte medical la K Health spune: „Chiar dacă ai o greutate sănătoasă, colesterolul tău poate fi anormal. Alți factori care îți influențează colesterolul sunt alimentele pe care le consumi, obiceiurile tale de exerciții fizice, dacă fumezi și cât de mult alcool bei”. În plus, după cum spune dr. Alexandra Lajoie, cardiolog la Providence Saint John’s Health Center din Santa Monica, California, persoanele care au o greutate sănătoasă ar putea avea niveluri ridicate de colesterol, în timp ce unele persoane supraponderale pot să nu aibă colesterolul ridicat. „Nivelurile de colesterol sunt afectate de genetică, funcția tiroidiană, medicamente, exerciții fizice, somn și dietă”, a explicat ea. „Există și factori pe care nu îi puteți modifica și care pot contribui la creșterea colesterolului, cum ar fi vârsta și genetica”, a continuat ea. 3. Aș avea simptome dacă aș avea colesterolul mare Acesta este un alt mit. Dr. Paz a declarat pentru Medical News Today: „În majoritatea cazurilor, colesterolul ridicat nu va provoca simptome. De aceea, este recomandat să faceți periodic teste de sânge pentru a detecta colesterolul ridicat. Vârsta la care începeți screening-ul și frecvența screening-ului sunt determinate de factorii Dvs de risc”. „Singurele „simptome” cu care poate fi asociat colesterolul ar fi simptomele tardive, când acumularea excesivă de colesterol este responsabilă pentru deteriorarea și blocarea inimii și vaselor de sânge. Acest lucru provoacă dureri în piept (angină), atac de cord sau chiar moarte subită”, a spus dr. Greenfield. Dr. Lajoie a reiterat că colesterolul ridicat „conduce la acumularea silențioasă a plăcii în artere până când este atât de grav încât apar accidentele vasculare cerebrale sau atacurile de cord”. 4. Dacă mănânc mult colesterol, voi avea un nivel ridicat de colesterol Acest subiect este puțin mai complex decât ne-am putea aștepta. „Colesterolul pe care îl consumăm nu se corelează neapărat direct cu nivelul de colesterol”, a explicat dr. Lajoie. „Consumul carbohidraților simpli, poate duce la niveluri mai mari de colesterol, chiar dacă cineva nu mănâncă mult colesterol”. Ea a mai explicat: „Oamenii care fac exerciții fizice au mai puține șanse să vadă creșteri ale colesterolului din cauza consumului de colesterol în comparație cu persoanele sedentare”. Potrivit dr. Greenfield, dacă consumăm mai mult colesterol, cel mai probabil vom crește colesterolul. El a explicat de ce: „Nu te duci la magazin și cumperi un pachet de colesterol, dar cumperi carne roșie, brânzeturi și ouă. Carnea roșie conține grăsimi saturate și colesterol. Colesterolul este un produs de origine animală, așa că articolele care conțin grăsimi saturate nu numai că vor crește colesterolul, ci vor crește în special colesterolul „rău” sau LDL, care apoi se depune în peretele arterial ale vaselor noastre de sânge.” 5. Toată lumea ar trebui să urmărească aceleași ținte de colesterol „Nu este adevărat!” Dr. Paz a spus: „Nivelul tău de colesterol are la bază antecedentele la anumite boli - cum ar fi atacul de cord și accidentul vascular cerebral - și riscul de a dezvolta aceste probleme”. „Orientările privind colesterolul publicate de Asociația Americană a Inimii (AHA), Colegiul American de Cardiologie și Asociația Națională a Lipidelor numesc asta o afirmație falsă”, a adăugat și dr. Greenfield. El a explicat în continuare: „Pentru cei dintre noi care nu au avut probleme cardiovasculare, colesterolul LDL (colesterolul „rău”) ar trebui să fie mai mic de 100 de miligrame pe decilitru (mg/dl). Dar dacă aveți boli de inimă sau vasculare - istoric de infarct miocardic, accident vascular cerebral sau alte boli arteriale vasculare - și mai ales dacă aveți diabet zaharat, ținta de colesterol LDL ar trebui să fie mai mică de 70 mg/dl, dacă nu mai mică”. 6. Doar bărbații trebuie să-și facă griji cu privire la nivelul colesterolului Acesta este un mit persistent, dar nu este adevărat. Dr. Paz a explicat: „Conform Centrului pentru controlul și prevenirea bolilor, în perioada 2015–2018, prevalența colesterolului total ridicat la adulții din SUA a fost de 11,4%. Dacă luăm în considerare bărbați față de femei, prevalența colesterolului total ridicat a fost de 10,5% la bărbați și de 12,1% la femei. „Boala de inimă este un angajator cu șanse egale”, spune dr. Greenfield. „Femeile, după ce pierd efectele protectoare ale estrogenului, încep să-și accelereze riscul de boli de inimă și dezvoltă același risc ca și bărbații”, a explicat el. „De fapt, pentru că femeile dezvoltă boli de inimă la o vârstă mai înaintată și trăiesc mai mult decât bărbații. Totuși, anual, mult mai multe femei sunt expuse riscului de a face atacuri de cord decât bărbații.” Din acest motiv, femeie au risc mai mare de a muri din cauza bolilor de inimă decât din cauza cancerului de sân. 7. Nu pot face nimic în privința nivelului meu de colesterol Acest lucru, din fericire, este neadevărat. Potrivit dr. Paz, „În afară de a lua medicamente pentru a scădea colesterolul, puteți, de asemenea, să vă îmbunătățiți colesterolul prin menținerea unei greutăți sănătoase, mâncând alimentele potrivite, făcând exerciții fizice, evitând fumatul și evitând consumul excesiv de alcool”. „Dieta și exercițiile fizice sunt întotdeauna primii pași și rămân extrem de importante. Statinele (o clasa de medicamente care sunt folosite pentru a reduce valorile colesterolului) sunt foarte eficiente în scăderea colesterolului și sunt sigure, având mai puține efecte secundare”, spune dr. Greenfield. Și oamenii de știință continuă să inoveze. Dr. Greenfield a explicat că „inhibitorii PCSK-9 injectabili mai nou s-au dovedit, de asemenea, că scad dramatic colesterolul la niveluri pe care nu le-am văzut până acum”. Ele sunt, de asemenea, sigure și provoacă puține efecte secundare, a spus el pentru MNT. 8. Iau statine ca să pot mânca ce vreau „Dacă mănânci ce vrei și consumi calorii în exces, te vei îngrășa. Când te îngrași prea mult, în special în zona abdomenului, poți dezvolta o afecțiune numită sindrom metabolic, care este o stare prediabetică”, spune Dr. Greenfield, El a continuat: „Statinele nu sunt medicamente de scădere în greutate. Sarcina lor este să scadă colesterolul „rău” LDL, iar treaba ta este să-ți tratezi corpul cu respect, adică să ai grijă ce mănânci”. 9. Am sub 40 de ani, așa că nu trebuie să-mi verific colesterolul „Deși există o dezbatere cu privire la momentul în care să începeți screening-ul pentru colesterolul crescut”, a explicat dr. Paz, „Multe societăți de cardiologie recomandă screening-ul încă de la vârsta de 20 de ani”. „Cu cât vasele dumneavoastră de sânge sunt „scăldate” mai mult timp în sânge care conține un nivel prea mare de colesterol, riscul de boli cardiovasculare mai târziu în viață crește. Recomandările sunt că prima verificare a colesterolului ar trebui efectuată în timpul adolescenței, iar dacă aveți un istoric familial puternic, ar trebui verificat mai devreme”, spune și dr. Greenfield. Cuvinte cheie: colesterol mituri Sursa foto: Unica.md Sursa: Medicalnewstoday.com