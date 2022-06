Rețeaua de socializare TikTok, a blocat pagina Agenției Sputnik Moldova

15:00

Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud informează că, pe 3 iunie, ex vice-președintele raionului Cahul a fost recunoscut și audiat de către procurori în calitate de bănuit, într-o cauză penală pornită pe faptul abuzului de serviciu, săvârșit de o persoană cu funcție de demnitate publică, din interes material. Cauza penală în care este vizat ex vice-președintele raionului [...] Articolul Ex vice-președintele raionului Cahul a fost recunoscut în calitate de bănuit în dosarul abuzului de serviciu apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.