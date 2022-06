Ex-ministru al Finanțelor: Tendințele sunt că prețul barilului de petrol va crește, respectiv și prețul carburanților

15:50

Imagini impresionante au fost surprinse în Harkov, unde zece absolvenți au dansat tradiționalul vals de la sfârșit de liceu în fața ruinelor școlii bombardate de armata lui Putin, scrie Digi24. A graduation party was celebrated in destroyed 134th school in #Kharkiv. • 10 graduates danced a waltz on the ruins of their school. #Russian special forces stormed the school building on February 27. pic.twitter.com/wSOTce5wKa — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2022 Harkov este al doilea oraș ca mărime al țării...