Ruşii rămân cu un pas înaintea sancţiunilor. Rafinatorii ascund originea petrolului, iar o parte ajunge în America

Europa tocmai a impus cele mai dure sancţiuni de până acum împotriva ţiţeiului rusesc, însă transportatorii şi rafinatorii aduc petrolul pe piaţă ascunzând originea acestuia. Unii carburanţi despre care se crede că sunt parţial fabricaţi pe bază de ţiţei rusesc au ajuns în New York şi New Jersey luna trecută, scrie The Wall Street Journal. […] Articolul Ruşii rămân cu un pas înaintea sancţiunilor. Rafinatorii ascund originea petrolului, iar o parte ajunge în America apare prima dată în Bani.md.

