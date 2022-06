Apă cu lămâie băută dimineața, pe stomacul gol, sau seara, înainte de culcare- beneficii nebănuite pentru sănătate

Combinația de apă cu lămâie a devenit foarte populară în ultimii ani, multe persoane lăudând efectele sale. Pe de altă parte, sunt și voci care susțin că nu ar fi totuși potrivită oricui. Ce efecte are Un pahar cu de apă cu lămâie are doar 25 de calorii. Chiar și asa, are numeroase beneficii pentru […] Articolul Apă cu lămâie băută dimineața, pe stomacul gol, sau seara, înainte de culcare- beneficii nebănuite pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.

