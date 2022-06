Boli provocate de expunerea la aerul conditionat

04:50

Liderii Uniunii Europene urmează să decidă luni, în cadrul unui summit extraordinar, dacă noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei va include și un embargo asupra importurilor de petrol rusesc, cu The post Liderii UE, în fața unui așteptat eșec pe tema interzicerii petrolului din Rusia first appeared on NEXTA.