Ucraina anunță de câte lansatoare de rachete are nevoie pentru ai învinge pe ruși

Ucraina are nevoie de 60 de lansatoare de rachete multiple – mult mai multe decât numărul promis până acum de Regatul Unit și SUA – pentru a avea șansa de a învinge Rusia, spune consilierul prezidențial Alexei Arestovici, potrivit The Guardian. Arestovici a declarat pentru Guardian că, deși credea că lansatoarele de rachete sunt „o […] Articolul Ucraina anunță de câte lansatoare de rachete are nevoie pentru ai învinge pe ruși apare prima dată în Realitatea.md.

