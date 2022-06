Marina ucraineană: flota rusă s-a îndepărtat la peste 100 de kilometri de coasta Ucrainei la Marea Neagră

09:50

Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit unui anunț al grupului, relatează BBC. Such a cântat alături de trupă din 1983 până în 1994, când formația a cunoscut succesul cu piese celebre precum „You Give Love a Bad Name”, „Livin’ … Articolul Alec John Such, membru fondator al trupei Bon Jovi, a murit apare prima dată în Punctul pe i.