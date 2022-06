VIDEO // Imagini impresionante în Harkov. Mai mulți absolvenți au dansat valsul de sfârșit de an în fața ruinelor școlii bombardate de ruși

Imagini impresionante au fost surprinse în Harkov, unde zece absolvenți au dansat tradiționalul vals de la sfârșit de liceu în fața ruinelor școlii bombardate de armata lui Putin, scrie Digi24. A graduation party was celebrated in destroyed 134th school in #Kharkiv. • 10 graduates danced a waltz on the ruins of their school. #Russian special forces stormed the school building on February 27. pic.twitter.com/wSOTce5wKa — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2022 Harkov este al doilea oraș ca mărime al țării...

