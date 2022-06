InVigor Safer este un hibrid de calitate verificată în timp

Rapița este o cultură relativ nouă pentru Republica Moldova. Dar, an de an, suprafețele cultivate cu această plant sunt în creștere. Hibridul de rapiță Safer se adaptează bine la condițiile climatice de la noi, are o vigoare timpurie și este rezistent la iernare. Poate fi semănat devreme sau mai târziu și vă asigură un profit […] Articolul InVigor Safer este un hibrid de calitate verificată în timp apare prima dată în AgroTV.

